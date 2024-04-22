Кузьмина (Буколаева) Надежда Маркеловна
Место рождения
Дата рождения24.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1884
Бракосочетание
10.10.1903
Рождение ребёнка
14.07.1906 ст.
Дочь: Белова Мария Павловна
Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.10.1908 ст.
Дочь: Кузьмина Александра Павловна
Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.12.1909
Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.04.1912 ст.
Дочь: Кузьмина Белова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.10.1913
Дочь: Кузьмина Таисия Павловна
Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.02.1916
Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич
Смерть
Неизвестно