Кузьмина (Буколаева) Надежда Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Буколаева) Надежда Маркеловна

Место рождения

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1884

Отец: Буколаев Маркел Андреевич

Мать: Буколаева Матрёна Ивановна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
10.10.1903

Муж: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.07.1906 ст.

Дочь: Белова Мария Павловна

Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.10.1908 ст.

Дочь: Кузьмина Александра Павловна

Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.12.1909

Сын: Кузьмин Василий Павлович

Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.04.1912 ст.

Дочь: Кузьмина Белова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.10.1913

Дочь: Кузьмина Таисия Павловна

Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.02.1916

Сын: Кузьмин Иван Павлович

Отец ребёнка: Кузьмин Белов Павел Афанасьевич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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