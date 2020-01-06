Семенов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1962

Дата смерти

06.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1980

Дочь: Белобокова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Семенова Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
13.07.1982

Сын: Семенов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Семенова Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
13.07.1982

Сын: Семенов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Семенова Надежда Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Надежда Анатольевна

Смерть
06.01.2020
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