Семенов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1962
Дата смерти06.01.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1980
Дочь: Белобокова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Семенова Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
13.07.1982
Сын: Семенов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Семенова Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
13.07.1982
Сын: Семенов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Семенова Надежда Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2020