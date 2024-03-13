(Retzer) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Retzer) Anna Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Retzer Leonhard

Мать: Retzer Eva Rosina

Смерть
Неизвестно
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