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(Retzer) Anna Maria
(Retzer) Anna Maria
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Retzer Leonhard
Мать
Retzer Eva Rosina
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Retzer Leonhard
Мать:
Retzer Eva Rosina
Смерть
Неизвестно
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