Белодедов Аркадий Климентьевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1972
Отец: Белодедов Климентий Иванович
Мать: Белодедова Илга
Бракосочетание
05.12.1998
Рождение ребёнка
30.08.2000
Сын: Белодедов Эрнест Аркадьевич
Мать ребёнка: Белодедова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
29.05.2010
Сын: Белодедов Артур Аркадьевич
Мать ребёнка: Белодедова Юлия Николаевна