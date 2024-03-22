Белодедов Аркадий Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелодедов Аркадий Климентьевич

Белодедов Аркадий Климентьевич

avatar

Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

30.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1972

Отец: Белодедов Климентий Иванович

Мать: Белодедова Илга

Бракосочетание
05.12.1998

Жена: Белодедова Юлия Николаевна

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.08.2000

Сын: Белодедов Эрнест Аркадьевич

Мать ребёнка: Белодедова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
29.05.2010

Сын: Белодедов Артур Аркадьевич

Мать ребёнка: Белодедова Юлия Николаевна

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close