Иванова Татьяна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1955
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1955
Отец: Прокофьев Ефрем Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.02.1977
Дочь: Иванова Алена Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1978
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1987
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно