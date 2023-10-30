Иванова Татьяна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Татьяна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1955

Отец: Прокофьев Ефрем Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1977

Дочь: Иванова Алена Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1978

Сын: Иванов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1987

Сын: Иванов Виталий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Васильевич

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