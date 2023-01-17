Супроновчик Савон (Супрон) (Самойлов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супроновчик Савон (Супрон) (Самойлов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Супроновчик Тит Савонов

Мать ребёнка: Супроновчик Татьяна Трофимова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Супроновчик Иван Савонов

Мать ребёнка: Супроновчик Татьяна Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супроновчик Татьяна Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1801
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