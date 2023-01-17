Супроновчик Савон (Супрон) (Самойлов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Супроновчик Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Супроновчик Татьяна Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1801