Салтаусова (Дивина) АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1928
Сын: Салтаусов НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
23.11.1930
Дочь: Салтаусова ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
30.07.1939
Сын: Салтаусов БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтаусов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтаусов ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клочкова НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтаусов ГЕНАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1965