Салтаусова (Дивина) АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусова (Дивина) АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА

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Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1928

Сын: Салтаусов НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1930

Дочь: Салтаусова ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1939

Сын: Салтаусов БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтаусов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтаусов ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клочкова НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтаусов ГЕНАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1965
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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