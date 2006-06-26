Курзенева Ксения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзенева Ксения Владимировна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

26.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2006

Отец: Курзенев Владимир Валерьевич

Мать: Курзенева Надежда Николаевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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