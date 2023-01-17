Вшивцева Олена Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Олена Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Орина Антоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Вшивцев Алексей Антонович

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Алена Антоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Катерина Антоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Вшивцев Андрей Антонович

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Настасья Антоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Антон Фёдорович

Смерть
После 1763
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