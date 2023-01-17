Вшивцева Олена Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Орина Антоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Вшивцев Алексей Антонович
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Алена Антоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Катерина Антоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Настасья Антоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Антон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763