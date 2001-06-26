Портнова (Кислицына) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1960
Дата смерти26.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1960
Рождение ребёнка
21.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.06.2001