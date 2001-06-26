Портнова (Кислицына) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнова (Кислицына) Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1960

Дата смерти

26.06.2001

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1960

Отец: Кислицын Михаил Архипович

Мать: Кислицына Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
21.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.06.2001
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