Ромахов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.11.1927
Дата смерти28.08.1999
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927
Рождение ребёнка
16.10.1956
Дочь: Шевелева (Ромахова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Ромахова (Мишунина) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.08.1965
Дочь: Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Ромахова (Мишунина) Анастасия Григорьевна
Смерть
28.08.1999