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Ромахов Михаил Михайлович

Место рождения

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.11.1927

Дата смерти

28.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927

Отец: Ромахов Михаил Петрович

Мать: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.10.1956

Дочь: Шевелева (Ромахова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Ромахова (Мишунина) Анастасия Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.08.1965

Дочь: Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Ромахова (Мишунина) Анастасия Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
28.08.1999

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