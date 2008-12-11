Вшивкова Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Беденашвили Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Вшивков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
20.08.1926
Дочь: Новикова Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Вшивков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
03.08.1928
Дочь: Косолапова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Вшивков Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан