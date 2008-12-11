Вшивкова Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивкова Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1922

Муж: Вшивков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Беденашвили Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Вшивков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
20.08.1926

Дочь: Новикова Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Вшивков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
03.08.1928

Дочь: Косолапова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Вшивков Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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