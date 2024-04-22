Груздев Иосиф (Осип) Петров
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти27.05.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Груздев Пётр Андреев
Мать: Екатерина Андреева
Бракосочетание
15.01.1873
Жена: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Груздев Павел Осипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
14.09.1877
Сын: Груздев Михаил Осипов (Иосифов)
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
02.09.1879
Сын: Груздев Иван Осипов (Иосифов)
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
28.06.1881
Сын: Груздев Василий Осипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
02.03.1883
Сын: Груздев Александр Осипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
15.04.1884
Сын: Груздев Николай Осипов (Иосифов)
Мать ребёнка: Марья Иванова
Смерть
27.05.1888