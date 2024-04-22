Груздев Иосиф (Осип) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Иосиф (Осип) Петров

Место рождения

Хрустово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1851

Дата смерти

27.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Груздев Пётр Андреев

Мать: Екатерина Андреева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
15.01.1873

Жена: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1875

Сын: Груздев Павел Осипович (Иосифович)

Мать ребёнка: Марья Иванова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
14.09.1877

Сын: Груздев Михаил Осипов (Иосифов)

Мать ребёнка: Марья Иванова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.09.1879

Сын: Груздев Иван Осипов (Иосифов)

Мать ребёнка: Марья Иванова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Груздев Василий Осипович (Иосифович)

Мать ребёнка: Марья Иванова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.03.1883

Сын: Груздев Александр Осипович (Иосифович)

Мать ребёнка: Марья Иванова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.04.1884

Сын: Груздев Николай Осипов (Иосифов)

Мать ребёнка: Марья Иванова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
27.05.1888
Хрустово, Свердловский район, Северный край
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