Замотаева Агафья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамотаева Агафья Терентьевна

Замотаева Агафья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Замотаев Трофим Игнатьевич

Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич

Пензенская губ., Краснослабодский уезд, Ельниковская волость, с Никольское
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Замотаева Марья Игнатьевна

Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Замотаев Ларион Игнатьевич

Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Замотаев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Замотаева Василиса Игнатьевна

Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Замотаева Лукерья Игнатьевна

Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close