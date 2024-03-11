Замотаева Агафья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Замотаев Трофим Игнатьевич
Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич
Пензенская губ., Краснослабодский уезд, Ельниковская волость, с Никольское
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Замотаева Марья Игнатьевна
Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Замотаев Ларион Игнатьевич
Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Замотаева Василиса Игнатьевна
Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Замотаева Лукерья Игнатьевна
Отец ребёнка: Замотаев Игнатий Прокофьевич
Смерть
Неизвестно