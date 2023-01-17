Жуков Георгий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Георгий Константинович

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Место рождения

Стрелковка, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.12.1896

Дата смерти

18.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрелковка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1896
Стрелковка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1908
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1939
Монголия
Место жительства
С 1940
Киевский ВО
Место жительства
С 1945
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946
Одесский ВО
Место жительства
С 1948
Уральский ВО
Смерть
18.06.1974
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1974
Москва, город федерального значения Москва
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