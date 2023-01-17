Жуков Георгий Константинович
Место рождения
Дата рождения01.12.1896
Дата смерти18.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896
Место жительства
С 1908
Место жительства
По 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1939
Монголия
Место жительства
С 1940
Киевский ВО
Место жительства
С 1945
Место жительства
С 1946
Одесский ВО
Место жительства
С 1948
Уральский ВО
Смерть
18.06.1974
Место жительства
По 1974