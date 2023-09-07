Синельников Стефан Никаноров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Стефан Никаноров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

02.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1870

Жена: Петрова Параскева

Рождение ребёнка
07.03.1878

Сын: Синельников Василий Стефанов

Мать ребёнка: Петрова Параскева

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1881

Сын: Синельников Димитрий Стефанов

Мать ребёнка: Петрова Параскева

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Синельникова Мария Стефанова

Мать ребёнка: Петрова Параскева

Рождение ребёнка
23.02.1887

Сын: Синельникова Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Петрова Параскева

Рождение ребёнка
25.07.1888

Сын: Синельникова Елена Стефанова

Мать ребёнка: Петрова Параскева

Рождение ребёнка
23.11.1889

Сын: Синельников Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Петрова Параскева

Рождение ребёнка
05.06.1891

Дочь: Синельникова Агрипина Стефанова

Мать ребёнка: Петрова Параскева

Рождение ребёнка
07.04.1892

Сын: Синельников Максим Стефанов

Мать ребёнка: Петрова Параскева

Смерть
02.08.1892
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