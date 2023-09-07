Синельников Стефан Никаноров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти02.08.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1870
Жена: Петрова Параскева
Рождение ребёнка
07.03.1878
Сын: Синельников Василий Стефанов
Мать ребёнка: Петрова Параскева
Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1881
Сын: Синельников Димитрий Стефанов
Мать ребёнка: Петрова Параскева
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Синельникова Мария Стефанова
Мать ребёнка: Петрова Параскева
Рождение ребёнка
23.02.1887
Сын: Синельникова Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Петрова Параскева
Рождение ребёнка
25.07.1888
Сын: Синельникова Елена Стефанова
Мать ребёнка: Петрова Параскева
Рождение ребёнка
23.11.1889
Сын: Синельников Андрей Стефанов
Мать ребёнка: Петрова Параскева
Рождение ребёнка
05.06.1891
Дочь: Синельникова Агрипина Стефанова
Мать ребёнка: Петрова Параскева
Рождение ребёнка
07.04.1892
Сын: Синельников Максим Стефанов
Мать ребёнка: Петрова Параскева
Смерть
02.08.1892