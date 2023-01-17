Иванова Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ульяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкина Вера Азаровна

Отец ребёнка: Иванов Азар Тимофеевич

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перун Надежда Азаровна

Отец ребёнка: Иванов Азар Тимофеевич

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Азар Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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