Марина (?) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина (?) Петровна

Марина (?) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип (Иосиф) Никифорович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Федос Осипович

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Никифорович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Петр Осипович

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Никифорович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Афанасий Осипович

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Никифорович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дарья Иосифовна

Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Никифорович

Смерть
Неизвестно

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