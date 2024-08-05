Марина (?) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Федос Осипович
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Никифорович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Петр Осипович
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Никифорович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Афанасий Осипович
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Никифорович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дарья Иосифовна
Отец ребёнка: Осип (Иосиф) Никифорович
Смерть
Неизвестно