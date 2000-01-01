Сафин Рузиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Рузиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1994

Отец: Сафин Ильгиз

Мать: Сафина Фирдәвес

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