Шубин Прохор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1924
Дочь: Новикова (шубина) Полина Прохоровна
Мать ребёнка: Шубина Ольга Николаевна
Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шубина Ольга Николаевна
Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шубина Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно
Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй