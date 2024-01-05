Шубин Прохор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Прохор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1924

Дочь: Новикова (шубина) Полина Прохоровна

Мать ребёнка: Шубина Ольга Николаевна

Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Петр Прохорович

Мать ребёнка: Шубина Ольга Николаевна

Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Кирилл Прохорович

Мать ребёнка: Шубина Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
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