Аким (Иоаким) Авраамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким (Иоаким) Авраамов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Авраам Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1895

Дочь: Фекла Акимовна

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1899

Сын: Целиков Яков (Иаков) Акимович

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.1903

Сын: Целиков Иван (Иоанн) Акимович

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Целиков Герасим Акимович

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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