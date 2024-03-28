Подымова (Сорокина) Анна Константиновна
Место рождения
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.1915
Рождение ребёнка
11.06.1916
Отец ребёнка: Подымов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: (Подымова) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Подымов Афанасий Иванович