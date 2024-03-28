Подымова (Сорокина) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымова (Сорокина) Анна Константиновна

Место рождения

Гремячка, Ряжский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Гремячка, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.1915

Муж: Подымов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1916

Сын: Подымов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Подымов Афанасий Иванович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: (Подымова) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Подымов Афанасий Иванович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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