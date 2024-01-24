Егорова Васса Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Васса Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Егоров Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Егоров Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Костина Матрона (Матрëна, Мария) Кузьминична

Отец ребёнка: Егоров Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бухалова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Егоров Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Егоров Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Егоров Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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