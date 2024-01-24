Егорова Васса Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Егоров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Костина Матрона (Матрëна, Мария) Кузьминична
Отец ребёнка: Егоров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бухалова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Егоров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1885
Сын: Егоров Илья Кузьмич
Отец ребёнка: Егоров Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно