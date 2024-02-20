Туганов Дзанхот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1860
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Тхостова Цаца
Мать ребёнка: Туганова Минат Анзорукоевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Туганов Аслан-Гирей
Мать ребёнка: Туганова Минат Анзорукоевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Туганов Аслан-Бек
Мать ребёнка: Туганова Минат Анзорукоевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Туганов Сослан-Бек
Мать ребёнка: Туганова Минат Анзорукоевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Туганов Кизил-Бек
Мать ребёнка: Туганова Минат Анзорукоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1860