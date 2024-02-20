Туганов Дзанхот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Дзанхот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Созоруко Батаевич

Мать: Туганова Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Тхостова Цаца

Мать ребёнка: Туганова Минат Анзорукоевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Туганов Аслан-Гирей

Мать ребёнка: Туганова Минат Анзорукоевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Туганов Аслан-Бек

Мать ребёнка: Туганова Минат Анзорукоевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Туганов Сослан-Бек

Мать ребёнка: Туганова Минат Анзорукоевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Туганов Кизил-Бек

Мать ребёнка: Туганова Минат Анзорукоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова Минат Анзорукоевна

Смерть
1860
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