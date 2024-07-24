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Иван Иванов

Место рождения

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Около 1834 г.р.
Около 1837 г.р.
1847 г.р.

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Иван Алексеев

Мать: Екатерина Степанова

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

Смерть
Неизвестно

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