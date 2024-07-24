Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Иван Алексеев
Мать: Екатерина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
Смерть
Неизвестно