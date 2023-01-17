Почаевец (Калининская) Надежда Германовна
Место рожденияЗаостровье Архангельская область, Приморский район
Дата рождения10.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1962
Заостровье Архангельская область, Приморский район
Бракосочетание
16.06.1984
Разведены 10.09.2001
Рождение ребёнка
22.11.1984
Сын: Почаевец Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Почаевец Андрей Евгеньевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область