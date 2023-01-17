Почаевец (Калининская) Надежда Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почаевец (Калининская) Надежда Германовна

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Место рождения

Заостровье Архангельская область, Приморский район

Дата рождения

10.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1962

Отец: Калининский Герман Андреевич

Мать: Калининская Евгения Васильевна

Заостровье Архангельская область, Приморский район
Бракосочетание
16.06.1984

Муж: Почаевец Андрей Евгеньевич

Разведены 10.09.2001
Рождение ребёнка
22.11.1984

Сын: Почаевец Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Почаевец Андрей Евгеньевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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