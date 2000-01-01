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Ширин Сергей Анатольевич
Ширин Сергей Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.1980
Пол
Мужской
Отец
Ширин Анатолий
Мать
Ширина Файза Алискаровна
Дети
Не указаны
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ОУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1980
Отец:
Ширин Анатолий
Мать:
Ширина Файза Алискаровна
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