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Гутнев Серафим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гутнев Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гутнев Владимир Серафимович

Мать ребёнка: Гутнева Надежда

Рождение ребёнка
22.07.1936

Дочь: Сарычева (Гутнева) Александра Серафимовна

Мать ребёнка: Гутнева Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Макарова (Гутнева) Зинаида Серафимовна

Мать ребёнка: Гутнева Надежда

Смерть
Неизвестно

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