Гутнев Серафим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гутнев Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гутнев Владимир Серафимович
Мать ребёнка: Гутнева Надежда
Рождение ребёнка
22.07.1936
Дочь: Сарычева (Гутнева) Александра Серафимовна
Мать ребёнка: Гутнева Надежда
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Макарова (Гутнева) Зинаида Серафимовна
Мать ребёнка: Гутнева Надежда
Смерть
Неизвестно