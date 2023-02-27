(Дудина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дудина) Аксинья

(Дудина) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Иван

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дудин Степан

Отец ребёнка: Дудин Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.