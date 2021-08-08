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Сухова (Мельникова) Валентина

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Место рождения

казахстан

Дата рождения

06.02.1944

Дата смерти

08.08.2021

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1944

Отец: Мельников Александр Викторович

Мать: Мельников (Соколова) Матрона Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область
Рождение ребёнка
22.03.1971

Сын: Сухов Вадим Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.08.2021

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