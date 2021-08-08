Сухова (Мельникова) Валентина
Место рожденияказахстан
Дата рождения06.02.1944
Дата смерти08.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область
Рождение ребёнка
22.03.1971
Сын: Сухов Вадим Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.08.2021