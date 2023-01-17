Волский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолский Михаил Иванович

Волский Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Большое Широкое, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

23.07.1900

Дата смерти

14.12.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Широкое, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
С 1900
Большое Широкое, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
С 1923 по 1983
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
14.12.1983
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close