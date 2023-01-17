Волский Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения23.07.1900
Дата смерти14.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900
Место жительства
С 1923 по 1983
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
14.12.1983