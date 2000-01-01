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Любовь
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1943
Пол
Женский
Отец
Николай
Мать
Полина
Дети
Евгений
1975 г.р.
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1943
Отец:
Николай
Мать:
Полина
Рождение ребёнка
01.08.1975
Сын:
Евгений
Отец ребёнка:
Николай
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