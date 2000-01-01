Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1943

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1975 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1943

Отец: Николай

Мать: Полина

Рождение ребёнка
01.08.1975

Сын: Евгений

Отец ребёнка: Николай

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