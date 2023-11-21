Иванова Светлана Сергеевна 21.10.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова Светлана Сергеевна

Место рождения

Череповец

Дата рождения

21.10.1984

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1984

Отец: Иванов Сергей Васильевич

Мать: Иванова (Жукова) Ирина Юрьевна

Череповец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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