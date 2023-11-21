Иванова Светлана Сергеевна
Место рожденияЧереповец
Дата рождения21.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1984
Череповец
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности