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Суриков Николай Петров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1741

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

Вычислено 1680 г.р.

Жена

Вычислено 1720 г.р.

Дети

Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1735 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Суриков Петр Иванов

Мать: Евдокия Герасимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Дочь: Агафия Николаева

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Леонтий Николаев

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Дмитриева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1741
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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