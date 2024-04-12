Суриков Николай Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Суриков Петр Иванов
Мать: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Дочь: Агафия Николаева
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Сын: Леонтий Николаев
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Дмитриева
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1741
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)