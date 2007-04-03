Кужель Пётр Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1936
Дата смерти03.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1967
Дочь: Кужель Елена Петровна
Мать ребёнка: Кужель Антонина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кужель Антонина Фёдоровна
Смерть
03.04.2007