Кужель Пётр Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужель Пётр Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1936

Дата смерти

03.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1967

Дочь: Кужель Елена Петровна

Мать ребёнка: Кужель Антонина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кужель Антонина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кужель Антонина Фёдоровна

Смерть
03.04.2007
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