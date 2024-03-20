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Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)

Место рождения

Пернов, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

13.04.1866

Дата смерти

22.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1866

Отец: Enmann Theodor Wilhelm

Мать: Энманн Наталия Романова

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
15.05.1866
Pärnu, Pärnumaa, Estland
Образование
По 20.05.1892
Дерптский университет
Лекарь
Военная служба
17.11.1892
Пернов
Перновским уездным по воинской повинности присутствием, как имеющий степень лекаря зачислен в запас армии
Работа или профессия
С 1892 по ?.09.1894
Врач
Бракосочетание
После ?.09.1894

Жена: Enmann Ida Antonie

Рождение ребёнка
21.12.1895

Дочь: Hertha Paula

Мать ребёнка: Enmann Ida Antonie

Поланген
Военная служба
23.08.1896
Граевская бригада отдельного корпуса пограничной стражи
Младший врач
Демобилизация
14.06.1897
Граевская бригада отдельного корпуса пограничной стражи
Работа или профессия
Между ?.11.1897 и ?.12.1897
Сиротино, Витебская губерния
Врач
Рождение ребёнка
?.08.1899

Дочь: Marie

Мать ребёнка: Enmann Ida Antonie

Рига, Лифляндия, Российская империя
Смерть
22.03.1919
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
3-я Психиатрическая больница
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