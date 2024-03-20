Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)
Место рожденияПернов, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения13.04.1866
Дата смерти22.03.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1866
Отец: Enmann Theodor Wilhelm
Мать: Энманн Наталия Романова
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
15.05.1866
Pärnu, Pärnumaa, Estland
Образование
По 20.05.1892
Дерптский университет
Лекарь
Военная служба
17.11.1892
Пернов
Перновским уездным по воинской повинности присутствием, как имеющий степень лекаря зачислен в запас армии
Работа или профессия
С 1892 по ?.09.1894
Врач
Бракосочетание
После ?.09.1894
Жена: Enmann Ida Antonie
Рождение ребёнка
21.12.1895
Дочь: Hertha Paula
Мать ребёнка: Enmann Ida Antonie
Поланген
Военная служба
23.08.1896
Граевская бригада отдельного корпуса пограничной стражи
Младший врач
Демобилизация
14.06.1897
Граевская бригада отдельного корпуса пограничной стражи
Работа или профессия
Между ?.11.1897 и ?.12.1897
Сиротино, Витебская губерния
Врач
Рождение ребёнка
?.08.1899
Дочь: Marie
Мать ребёнка: Enmann Ida Antonie
Рига, Лифляндия, Российская империя
Смерть
22.03.1919
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
3-я Психиатрическая больница