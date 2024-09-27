Мунжафяров Хаертдин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мунжафяров Хаертдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мунжафяр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунжафярова Аминя Хаертдиновна

Мать ребёнка: Мунжафярова (Мухаматжанова) Гульжамяль

Рождение ребёнка
23.03.1936

Дочь: Хайретдинова (Мунжафярова Хаертдинова) Рауза Равза Хаертдиновна

Мать ребёнка: Мунжафярова (Мухаматжанова) Гульжамяль

Татарское Маклаково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
татарка, вторая жена деда окончила начальную школу колхозница, пенсионерка по старости грамотная, окончила 6 кл.
Рождение ребёнка
12.07.1940

Сын: Мунжафяров Зиннур Хаертдинович

Мать ребёнка: Мунжафярова (Мухаматжанова) Гульжамяль

Татарское Маклаково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
татарин окончил 7 кл. рядовой колхозник им. Чапаева позже сельзозтехник
Военная служба
По 08.02.1942
Великая Отечественная Война в/ч 1326 рядовой
Смерть
08.02.1942
был убит в ВОВ в 1942 году.

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