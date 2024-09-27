Мунжафяров Хаертдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мунжафяр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунжафярова Аминя Хаертдиновна
Мать ребёнка: Мунжафярова (Мухаматжанова) Гульжамяль
Рождение ребёнка
23.03.1936
Дочь: Хайретдинова (Мунжафярова Хаертдинова) Рауза Равза Хаертдиновна
Мать ребёнка: Мунжафярова (Мухаматжанова) Гульжамяль
татарка, вторая жена деда окончила начальную школу колхозница, пенсионерка по старости грамотная, окончила 6 кл.
Рождение ребёнка
12.07.1940
Сын: Мунжафяров Зиннур Хаертдинович
Мать ребёнка: Мунжафярова (Мухаматжанова) Гульжамяль
татарин окончил 7 кл. рядовой колхозник им. Чапаева позже сельзозтехник
Военная служба
По 08.02.1942
Великая Отечественная Война в/ч 1326 рядовой
Смерть
08.02.1942
был убит в ВОВ в 1942 году.