Шевалдин Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 01.03.1849 и 01.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.03.1849 и 01.03.1850
Отец: Шевалдин Николай Федосеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.03.1869
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Священник - Александр Дорошин. Дьячки - Пётр Дьяконов и Константин Дорошин.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно