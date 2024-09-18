Красных Исаак Иванович
Место рожденияПермская губерния, Пермский уезд, Средне-Егвинская волость, д.Кишала, на р. Евге
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Васелиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Макеевна
Рождение ребёнка
14.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа Макеевна
Смерть
1942
погиб ВОВ