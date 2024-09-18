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Красных Исаак Иванович

Место рождения

Пермская губерния, Пермский уезд, Средне-Егвинская волость, д.Кишала, на р. Евге

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Васелиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Макеевна

Рождение ребёнка
14.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Макеевна

Смерть
1942
погиб ВОВ

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