Лунгу Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1953
Отец: Лунгу Серафим
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лунгу) Мария
Мать ребёнка: (Чекан) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунгу Игорь
Мать ребёнка: (Чекан) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зикунова (Лунгу) Светлана
Мать ребёнка: (Чекан) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунгу Вячеслав
Мать ребёнка: (Чекан) Вера
Рождение ребёнка
08.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Чекан) Вера