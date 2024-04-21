Лунгу Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунгу Георгий

Лунгу Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1953

Отец: Лунгу Серафим

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лунгу) Мария

Мать ребёнка: (Чекан) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунгу Игорь

Мать ребёнка: (Чекан) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зикунова (Лунгу) Светлана

Мать ребёнка: (Чекан) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунгу Вячеслав

Мать ребёнка: (Чекан) Вера

Рождение ребёнка
08.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Чекан) Вера

Мы используем куки для улучшения работы сайта.