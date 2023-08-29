Миронова (Измайлова) Лилия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Миронов Виктор Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Максим Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Андрей Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.03.1990
Дочь: Миронова Вера Викторовна
Отец ребёнка: не указан