Миронова (Измайлова) Лилия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Измайлова) Лилия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Измайлов Владимир Иванович

Мать: Измайлова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Миронов Виктор Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Максим Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Андрей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.03.1990

Дочь: Миронова Вера Викторовна

Отец ребёнка: не указан

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