(Щербакова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербакова) Марина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1971

Дата смерти

14.10.2009

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1971

Отец: Щербаков Владимир Иванович

Мать: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж Ждановой Марины

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Евгений

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.10.2009
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