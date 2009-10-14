(Щербакова) Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1971
Дата смерти14.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1971
Отец: Щербаков Владимир Иванович
Мать: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж Ждановой Марины
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Евгений
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.10.2009