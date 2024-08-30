Литошенко Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литошенко Николай Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1916
Дочь: Поливода Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Поливода Николай Николаевич
Рождение: 30мая 1916г. Крещение 12 августа 1916г. Метрическая книга церкви Або-Оландской (Або-Аландской) шхерной позиции, г. Або. 1916г.
Смерть
Неизвестно