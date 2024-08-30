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Литошенко Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литошенко Николай Абрамович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливода Николай Николаевич

Рождение ребёнка
30.05.1916

Дочь: Поливода Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Поливода Николай Николаевич

Рождение: 30мая 1916г. Крещение 12 августа 1916г. Метрическая книга церкви Або-Оландской (Або-Аландской) шхерной позиции, г. Або. 1916г.
Смерть
Неизвестно

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