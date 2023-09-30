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Уловская Марья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

12.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уловский Павел Петрович

Отец ребёнка: Уловский Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уловский Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
12.09.1896

Сын: Уловский Александр Петрович

Отец ребёнка: Уловский Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: (Уловская) Анна Петровна

Отец ребёнка: Уловский Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Уловская) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Уловский Петр Григорьевич

Смерть
12.04.1941
Посад, Онежский муниципальный район, Архангельская область

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