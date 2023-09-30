Уловская Марья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти12.04.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уловский Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1896
Сын: Уловский Александр Петрович
Отец ребёнка: Уловский Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: (Уловская) Анна Петровна
Отец ребёнка: Уловский Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Уловская) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Уловский Петр Григорьевич
Смерть
12.04.1941
Посад, Онежский муниципальный район, Архангельская область