Иванов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Иванов Николай Антонович
Мать: Иванова Дарья Е
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванов Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Иванов Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Иванова Устиния Петровна
Мать ребёнка: Иванов Анна Петровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Иванов Егор Петрович
Мать ребёнка: Иванов Анна Петровна
Смерть
Неизвестно