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Иванов Петр Николаевич

Место рождения

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Иванов Николай Антонович

Мать: Иванова Дарья Е

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванов Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Иванов Павел Петрович

Мать ребёнка: Иванов Анна Петровна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Иванова Устиния Петровна

Мать ребёнка: Иванов Анна Петровна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Сын: Иванов Егор Петрович

Мать ребёнка: Иванов Анна Петровна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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