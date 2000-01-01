Погребельная Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.
Дочь: Погребельная Елена Семеновна
Отец ребёнка: Погребельный Семен Емельянович
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.
Сын: Погребельный Василий Семенович
Отец ребёнка: Погребельный Семен Емельянович
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно