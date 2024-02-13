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Беспалова Пелагея

Место рождения

СССР, Татарская АССР, Бугульминский р-н, сел. Петровка

Дата рождения

1900

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Титов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1920

Муж: Беспалов Прокопий

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Беспалова) Нина

Отец ребёнка: Беспалов Прокопий

Рождение ребёнка
10.01.1926

Дочь: Астрелина (Беспалова) Зинаида

Отец ребёнка: Беспалов Прокопий

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Желованова (Беспалова) Эльза

Отец ребёнка: Беспалов Прокопий

Рождение ребёнка
1930

Сын: Беспалов Игорь

Отец ребёнка: Беспалов Прокопий

Рождение ребёнка
12.10.1930

Сын: Беспалов Лев

Отец ребёнка: Беспалов Прокопий

Рождение ребёнка
22.06.1934

Дочь: Эркович (Беспалова) Лидия

Отец ребёнка: Беспалов Прокопий

Рождение ребёнка
28.02.1936

Сын: Беспалов Анатолий

Отец ребёнка: Беспалов Прокопий

Рождение ребёнка
1944

Сын: Беспалов Александр

Отец ребёнка: Беспалов Прокопий

Смерть
1949

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