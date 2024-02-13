Беспалова Пелагея
Место рожденияСССР, Татарская АССР, Бугульминский р-н, сел. Петровка
Дата рождения1900
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Титов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1920
Муж: Беспалов Прокопий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Беспалова) Нина
Отец ребёнка: Беспалов Прокопий
Рождение ребёнка
10.01.1926
Дочь: Астрелина (Беспалова) Зинаида
Отец ребёнка: Беспалов Прокопий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Желованова (Беспалова) Эльза
Отец ребёнка: Беспалов Прокопий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Беспалов Игорь
Отец ребёнка: Беспалов Прокопий
Рождение ребёнка
12.10.1930
Сын: Беспалов Лев
Отец ребёнка: Беспалов Прокопий
Рождение ребёнка
22.06.1934
Дочь: Эркович (Беспалова) Лидия
Отец ребёнка: Беспалов Прокопий
Рождение ребёнка
28.02.1936
Сын: Беспалов Анатолий
Отец ребёнка: Беспалов Прокопий
Рождение ребёнка
1944
Сын: Беспалов Александр
Отец ребёнка: Беспалов Прокопий