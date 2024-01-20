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Дмитриев Александр Александрович

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

22.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1985

Отец: Дмитриев Александр Александрович

Мать: Дмитриева (Гудонова) Ольга Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
14.09.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
29.03.2014

Сын: Дмитриев Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.2020

Сын: Дмитриев Иван Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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