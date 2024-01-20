Дмитриев Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения22.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1985
Бракосочетание
14.09.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
29.03.2014
Сын: Дмитриев Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.2020
Сын: Дмитриев Иван Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности