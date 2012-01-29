Веревка Александр Федорович
Место рожденияд. Переток, Любанский район, Минская область, Белорусская ССР
Дата рождения06.09.1957
Дата смерти29.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1957
д. Переток, Любанский район, Минская область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
26.03.1980
Сын: Веревка Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Веревка Галина Константиновна
Рождение ребёнка
16.11.1982
Дочь: Веревка Ольга Александровна
Мать ребёнка: Веревка Галина Константиновна
Рождение ребёнка
01.09.1987
Дочь: Мороз Елена Александровна
Мать ребёнка: Веревка Галина Константиновна
Смерть
29.01.2012