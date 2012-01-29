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Веревка Александр Федорович

Место рождения

д. Переток, Любанский район, Минская область, Белорусская ССР

Дата рождения

06.09.1957

Дата смерти

29.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1957

Отец: Веревка Федор Александрович

Мать: Артименя Надежда Феодосьевна

д. Переток, Любанский район, Минская область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
26.03.1980

Сын: Веревка Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Веревка Галина Константиновна

Рождение ребёнка
16.11.1982

Дочь: Веревка Ольга Александровна

Мать ребёнка: Веревка Галина Константиновна

Рождение ребёнка
01.09.1987

Дочь: Мороз Елена Александровна

Мать ребёнка: Веревка Галина Константиновна

Минск, Минск
Смерть
29.01.2012
Минск, Минск
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