Миннеруй Миннеруй
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Равия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аниса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.02.1972
Сын: Шарафутдинов Раиль Галиаскарович
Отец ребёнка: Шарафутдинов Галиаскар