Миннеруй Миннеруй Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Миннеруй Миннеруй

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Равия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аниса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.02.1972

Сын: Шарафутдинов Раиль Галиаскарович

Отец ребёнка: Шарафутдинов Галиаскар

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